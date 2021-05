Am Samstag lagen sie in einem Berliner Blumenladen zu Auslieferung und Abholung bereit - Sträuße für den Muttertag. Es ist bereits der zweite in Zeiten der Pandemie. Florist Christian Koch stellt fest: "Wir konnten in den letzten Jahren, im ersten Jahr der Pandemie schnell feststellen, dass sich vieles auf die Mutter konzentriert hat. Man konnte mit Mama nicht zum Essen gehen. Die Möglichkeit, einen teuren Strauß zu schicken, das hat sich schon ein bisschen verstärkt. Und so ist es auch in diesem Jahr." Der Inhaber des Floristikbetriebes sieht im Geschäft mit den Blumen gar einen Beitrag zur Stabilität in unsicheren Zeiten. "Blumen sind immer gefragt. Zu allen Anlässen. Es ist ein Stück Kultur. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass in all dem, was so weg bricht, dieses Stück Kultur erhalten bleibt, am Leben bleibt, von den Menschen gesucht wird, um Freude zu machen, um in diesen wirklich verrückten Zeiten einen kleinen Punkt zu setzen und zu sagen: Mama, ich hab dich lieb. Wie auch immer oder ein kleiner schöner Gruß für dich da. Ist wirklich toll." Muttertag wird in rund 40 Ländern der Welt meist am zweiten Sonntag im Mai begangen und geht zurück auf Methodisten in den USA, die Anfang des 20. Jahrhunderts einen Ehrentag für alle Mütter ausgerufen hatten.

