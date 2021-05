Während einer Geburtstagsfeier im US-Bundesstaat Colorado hat ein Mann zunächst sechs Personen erschossen und dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Insgesamt sind sieben Tote zu beklagen. Die Kinder auf der Feier blieben nach Behördenangaben verschont. Demnach hat der Mann auch seine Freundin erschossen. Der Vorfall habe sich in einem Wohnwagenpark in der Stadt Colorado Springs bei Denver ereignet. Die Polizei gab an, Details zum Geschehen für einige Stunden zurückhalten zu wollen, um zunächst Angehörige informieren und betreuen zu können. Das Blutbad ist eines der jüngsten in einer Reihen von ähnlichen Vorfällen in Colorado, so auch in Boulder. Dort musste sich ein Mann wegen zehnfachen Mordes verantworten. Ebenfalls in Colorado hatten im Jahr 1999 zwei Schüler 13 Menschen an der Colombine High School in Littleton erschossen. Die Angreifer erschossen sich schließlich selbst. Im Jahr 2012 kamen in Colorado zwölf Menschen bei einem Angriff auf ein Kino ums Leben.

Mehr