STORY: Nach dem Anschlag mit sieben Toten in einer Synagoge in Jerusalem sind nach Angaben der israelischen Polizei bei einem weiteren Vorfall in der Stadt zwei Menschen mutmaßlich durch Schüsse verletzt worden. Ein Polizeisprecher bezeichnete den Vorfall, der sich am Samstag in der Jerusalemer Altstadt ereignete, als "Terroranschlag". Der Täter sei "neutralisiert" worden. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes wurden zwei Menschen schwer verletzt. Am Freitagabend hatte ein Angreifer mit einer Handfeuerwaffe sieben Menschen in einer Synagoge getötet. Drei weitere wurden verletzt. Die Polizei hatte auch dies als "terroristische" Tat bezeichnet und erklärt, sie habe den Täter auf der Flucht erschossen. Es habe sich um einen 27 Jahre alten Palästinenser mit Wohnsitz in Ost-Jerusalem gehandelt. 42 Verdächtige, darunter Familienmitglieder des Angreifers, seien festgenommen worden. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte die Bevölkerung vor Selbstjustiz und kündigte Beratungen seines Kabinetts am Samstag an. Das Militär erklärte, die Kräfte im Westjordanland würden verstärkt. Vorausgegangen waren in der Nacht auf Freitag Raketenangriffe radikaler Palästinenser vom Gazastreifen aus auf Israel sowie anschließende israelische Luftangriffe. Auslöser der Gewalt war eine Razzia israelischer Einsatzkräfte in einem Flüchtlingslager in Dschenin. Dabei wurden am Donnerstag mindestens neun Palästinenser getötet, darunter bewaffnete Extremisten und mindestens zwei Zivilisten.

Mehr