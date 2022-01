Die frühere Star-Unternehmerin Elizabeth Holmes ist wegen Betrugs schuldig gesprochen worden. Die Gründerin der US-Bluttestfirma Theranos habe Investoren mit vorsätzlichen Falschbehauptungen über die Technologie ihres Unternehmens dazu verlockt, Geld in ihr Unternehmen zu stecken, urteilten die Geschworenen im kalifornischen San José. Holmes wurde in vier der elf Anklagepunkte schuldig gesprochen. Die heute 37-Jährige hatte den Betrugsvorwurf stets zurückgewiesen. Vor Gericht hatte sie erklärt, sie habe an ihr Unternehmen geglaubt und habe niemanden täuschen wollen. Für die Qualität der Tests seien andere Mitarbeiter bei Theranos verantwortlich gewesen. Zudem sei sie nicht über Probleme informiert worden. Holmes hatte Theranos 2003 im Alter von nur 19 Jahren gegründet. Die Firma warb mit einer vermeintlich revolutionären Technologie für besonders schnelle, effektive und kostengünstige Bluttests: Eine Maschine sollte angeblich anhand weniger Tropfen Blut Hunderte Krankheiten erkennen können. Holmes wurde durch Theranos zur Milliardärin. Später kam dann durch Recherchen des Wall Street Journals heraus, dass die hoch gepriesenen Bluttestgeräte gar nicht funktionierten. Das Strafmaß gegen Holmes wird von dem Bundesgericht zu einem späteren Termin bekannt gegeben. Ihr droht eine lange Haftstrafe. Vermutlich wird die einst gefeierte Unternehmerin in Berufung gehen.

