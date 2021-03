Der Autobauer BMW macht bei seiner Elektroauto-Strategie Tempo. Das Model i4 solle in diesem Jahr drei Monate früher als bislang geplant auf den Markt gebracht werden, weitere Modelle sollen folgen. 2023 sei ein Schlüsseljahr für die Elektromobilität, hieß es am Mittwoch bei der digitalen Jahres-Pressekonferenz in München. BMW-Finanzchef Nicolas Peter zum bisherigen Absatz: "Dabei erwies sich die Elektromobilität als wichtiger Wachstumstreiber. Wir konnten den Absatz elektrifizierter Fahrzeuge auf fast 193.000 Einheiten erhöhen. Zudem hat dies einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Co2-Grenzwerte der EU geliefert. Diese konnten wir 2020 sogar übererfüllen " BMW sieht darin einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der CO2-Grenzwerte der EU. 2020 habe man diese sogar übererfüllt. Die Münchner rechnen damit, in den nächsten rund zehn Jahren etwa zehn Millionen vollelektrische Autos auf die Straße zu bringen. Nach einem coronabedingt schwächeren Jahr 2020 soll der Gewinn wieder deutlich anziehen und die operative Gewinnmarge (Ebit) soll sich auf sechs bis acht Prozent mehr als verdoppeln. "Der Umsatz im Konzern belief sich 2020 auf rund 99 Milliarden Euro. Damit ist der coronabedingte Rückgang moderat. Das Konzernergebnis vor Steuern lag bei 5,2 Milliarden Euro, die Konzernumsatzrendite vor Steuern bei 5,3 Prozent." Auch der Absatz solle steigen. Elektrifizierung und Digitalisierung sollen vorangetrieben werden. Gleiches gelte allerdings auch für den Stellenabbau, so BMW. An der Börse kamen die Pläne und der Ausblick gut an: Die Aktie legte in der Spitze 5,5 Prozent zu auf 84,89 Euro, das ist der höchste Stand seit zweieinhalb Jahren. Wie andere Hersteller war auch BMW zu Beginn der Pandemie in die Kritik geraten. Die Zahlung von Dividenden sei nicht mit der Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes vereinbar, monierten Kritiker des Konzerns. Wie es mit der Ausschüttung für dieses Jahr aussehen wird, sollen Aktionäre auf der Hauptversammlung im Mai erfahren.

