BMW will die drohende milliardenschwere Kartellstrafe der EU nicht auf sich sitzenlassen. Der Chef des Autobauers, Harald Krüger, sagte auf der Hauptversammlung in München am Donnerstag: "Die von der EU-Kommission erhobenen Vorwürfe sind unberechtigt. Deshalb wehren wir uns mit allen rechtlichen Mitteln - wenn erforderlich. BMW habe keine geheimen Absprachen mit anderen Autobauern zum Nachteil der Kunden getroffen, sagte Krüger. "Unser Ziel war die zulässige Abstimmung von Industriepositionen." Die EU-Kommission vermutet illegale Absprachen unter den deutschen Autobauern in der Abgasreinigungstechnik. BMW, Daimler und Volkswagen sollen von 2006 bis 2014 gegen Vorschriften verstoßen haben, indem sie sich bei der Technik zur Reinigung von Diesel-Autos und Benzinern von Schadstoffen abstimmten. Angesichts der angedrohten Buße hatte BMW im ersten Quartal 1,4 Milliarden Euro Rückstellungen gebildet, die den Konzern in die Verlustzone drückten. Für das laufende Jahr rechnen die Münchner nur noch mit einer operativen Umsatzrendite von 4,5 bis 6,5 Prozent. Krüger äußerte sich auch zum schwelenden Zollstreit mit den USA. Kritik des US-Handelsministeriums, Autoimporte bedrohten die nationale Sicherheit wies der Konzernchef zurück. "Wir sichern fast 70.000 Arbeitsplätze in den USA, direkt und indirekt. Unser weltweit größtes Werk steht in Spartanburg, seit 25 Jahren. Bis Ende 2018 haben wir rund neun Milliarden Dollar investiert, weitere 600 Millionen bis 2021. Wir, meine Damen und Herren, stärken die amerikanische Wirtschaft. Unterdessen gibt es vermutlich eine Atempause im Streit mit den USA. Insidern zufolge wird US-Präsident Donald Trump die Entscheidung über Strafzölle für europäische Automobile um bis zu sechs Monate verschieben. Ursprünglich sollte der Entscheid Ende dieser Woche fallen.