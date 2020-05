Vor der BMW-Firmenzentrale in München - zehn Klimaschützer demonstrieren - Coronavirus-konform - gegen die Ausschüttung von Dividenden, gegen SUV und für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Ihre erklärten Gegner fahren und sitzen drinnen und halten die Hauptversammlung der BMW-Aktionäre online ab. Trotz kräftiger Zuwächse in China dämpft der Konzern die Hoffnungen auf eine rasche Erholung der Automärkte im Rest der Welt ein. Im April habe BMW in seinem größten Einzelmarkt China fast 14 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert als ein in Jahr zuvor, so Vorstandschef Oliver Zipse. Weltweit allerdings sei der Absatz der Marken BMW und Mini infolge der Coronakrise im gleichen Zeitraum um 41 Prozent eingebrochen. Auch für Deutschland sehe es nicht gut aus. "Und gerade hier in Deutschland denken nun viele, die Talsohle sei bereits durchschritten, das Schlimmste sei vorbei. Doch die allgemeine Wahrnehmung deckt sich leider nicht mit der tatsächlichen Lage. Im zweiten Quartal schlagen die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie voll auf unser Geschäft durch. Vor allem in wichtigen Märkten wie Europa und USA. Die Prognosen 2020, meine Damen und Herren, sind düster." Zipse geht davon aus, dass sich die Nachfrage nach Autos in Ländern wie Spanien, Italien und Großbritannien nur sehr langsam erholen werde. Ähnlich werde es in den USA sein. BMW rechnet in diesem Jahr mit einem Gewinneinbruch und reagiert darauf mit einem Stellenabbau und dem Aufschub von Investitionen. In den USA und Europa fuhr BMW die Fertigung im März wegen der Pandemie herunter. In Deutschland stieg die Zahl der BMW-Beschäftigten in Kurzarbeit im April auf 30.000 von 20.000 im März, wie Zipse sagte. In den USA habe BMW 7000 Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub geschickt. Der Wiederanlauf, zunächst mit einer Schicht, laufe jedoch nach Plan. Als letzte Standorte starten am Montag die Werke in München, Regensburg und Leipzig, im britischen Oxford sowie in Südafrika und Mexiko.