Streng geheim - das ist hier wohl die oberste Prämisse. Wer nicht für den Bundesnachrichtendienst arbeitet, hat zu diesem Gebäude normalerweise absolut keinen Zutritt, bisher. Seit Anfang November können Besuchergruppen eine interaktive Ausstellung in der BND-Zentrale in Berlin anschauen. Die Pressesprecherin Isabelle Kalbitzer. "Wir werden sicherlich für viele Themengebiete auch weiterhin noch nicht unbedingt sofort die Öffentlichkeit informieren, das ist in der Natur der Sache eines Nachrichtendienstes, aber mit dem Umzug nach Berlin und mit dem großen Gebäude hier mitten in der Stadt war auch klar, dass wir uns ein bisschen zeigen müssen, ein bisschen öffnen müssen und auch erklären, was der Bundesnachrichtendienst eigentlich macht." Zu sehen sind mehr als 120 Exponate aus mehr als 60 Jahren Geheimdienstarbeit. Darunter sogenannte Verbringungsmittel, Objekte also, mit deren Hilfe Agenten kleine Gegenstände transportiert haben. "Aber das ist ja nur ein Teil. Ein wichtiger Teil beschäftigt sich eben auch mit unseren aktuellen Themen. Was wir eigentlich beobachten, das heißt, wir beschäftigen uns mit dem internationalen Terrorismus. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Cyberattacken oder auch illegale Migration, Waffenhandel und so weiter." Besuchergruppen können sich ab sofort online auf der Seite des BND anmelden.