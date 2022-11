STORY: Das Landgericht München 1 hat Jerome Boateng in seinem Berufungsverfahren wegen Körperverletzung zu 120 Tagessätzen à 10.000 Euro verurteilt. Der deutsche Fußball-Weltmeister und Ex-Bayern-Star gilt damit nun als vorbestraft, wie die Gerichtssprecherin Bettina Kaestner am Mittwochabend erklärte. "120 Tagessätze wären vier Monate Freiheitsstrafe im Prinzip und die Tagessatzhöhe richtet sich nach dem Einkommen und anders als in der ersten Instanz hat der Angeklagte jetzt Angaben zu seinen persönlichen, insbesondere wirtschaftlichen Verhältnissen gemacht und deswegen hat das Gericht eine geringere Tagessatzhöhe angenommen." Das Amtsgericht München hatte den ehemaligen deutschen Nationalspieler im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt. Da alle Prozessbeteiligten gegen dieses Urteil Berufung eingelegt hatten, begann Ende Oktober das Berufungsverfahren. Boateng wurde vorgeworfen, seine damalige Lebensgefährtin während eines Karibikurlaubs im Jahr 2018 beleidigt, geschlagen und verletzt zu haben. Der Fußballer hat die Vorwürfe bestritten. Das Urteil vom Mittwoch ist noch nicht rechtskräftig. Alle Parteien haben das Recht innerhalb einer Woche Berufung beim Bayerischen Obersten Landesgericht einzulegen.

