Bob Dylan hat die Rechte an seinem gesamten musikalischen Werk an das weltgrößte Musiklabel Universal Music verkauft. Der Katalog bestehe aus mehr als 600 Songs, die während der seit sechs Jahrzehnten andauernden Karriere des Ausnahme-Musikers entstanden sind, teilte die Vivendi-Tochter mit. Bisher war Dylan im Besitz der Rechte. Dazu gehörten weltweit bekannte Songs wie "Blowin' in the Wind", "Like a Rolling Stone" und "Knockin' on Heaven's Door" des 79-Jährigen, der rund um den Globus mehr als 125 Millionen Alben verkauft hat. Laut einem Bericht des Branchenmagazins Variety wurde der Liederkatalog des US-Amerikaners bisher von Sony Music verwaltet. Variety zufolge dürfte Universal Music deutlich mehr als 100 Millionen Dollar für das Werk des Künstlers auf den Tisch legen, dem 2016 als erstem Musiker der Literaturnobelpreis verliehen wurde. Die New York Times schätzte den Betrag, der dafür auf Dylans Konto ging, auf rund 300 Millionen Dollar. Verlagsrechte haben sich im Musikgeschäft zu einem äußerst wertvollen Gut entwickelt. Ihre Besitzer bekommen unter anderem dann Geld, wenn die Titel in Filmen oder Werbung verwendet werden. In der aktuellen Pandemie bekamen sie eine zusätzliche Bedeutung als Einnahmequelle, da für Künstler die Einnahmen aus Live-Auftritten wegfielen.

Mehr