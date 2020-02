Bei dem amerikanischen Unterhaltungsriesen Walt Disney steht ein Führungswechsel an. Firmenchef Robert Iger wird die Zügel an den bisherigen Leiter der Freizeitpark-Sparte, Bob Chapek, übergeben, wie das Unternehmen nach US-Börsenschluss mitteilte. Das Unternehmen sei gerade in den letzten 12 Monaten größer und komplexer geworden, sagte Iger am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Mit Verweis auf den Kauf von 21st Century Fox und die Einführung des Streamingdienstes Disney+ im vergangenen Jahr sehe Iger das Unternehmen allerdings bestens aufgestellt, um einen Wechsel an der Führungsspitze vorzunehmen. Die Aktie verlor nachbörslich 2,2 Prozent, nachdem sie im Handelsverlauf bereits 3,6 Prozent an Wert einbüßte.