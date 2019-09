Prozessauftakt gegen das mutmaßliche IS-Mitglied Derya Ö. Die 27-Jährige aus Bochum soll 2014 nach Syrien gereist sein, um sich dem IS anzuschließen. Noch am Tag ihrer Einreise soll sie dazu einen IS-Kämpfer geheiratet haben, zu dem sie über das Internet Kontakt geknüpft hatte. Ingo Kaiser von der Bundesanwaltschaft. "Im einzelnen wirft die Bundesanwaltschaft der Angeklagten vor, sich als Ehefrau eines IS-Kämpfers strafbar gemacht zu haben, des Weiteren wird der Angeklagten zur Last gelegt, einen Sprengstoffgürtel besessen zu haben, und zudem in dem Zusammenhang mit einer Waffenausbildung durch ihren Ehemann, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben." Was den Strafrahmen anbelangt, ist es aus der Sicht des Verteidigers Detlev Binder entscheidend, ob es sich um eine Mitgliedschaft oder bloß ein Fördern gehandelt hat. "Die Frage ist zu klären, hat sie tatsächlich in irgendeiner Form den IS unterstützt, wie stand sie innerlich zum IS, sie hat ja immer gesagt, der IS hat sie eigentlich wenig interessiert, sie wusste überhaupt nicht, was der IS ist, als sie in das Land eingereist ist, das sind Fragen, die wir hier im Prozess klären müssen, und wir sind überzeugt, dass wir tatsächlich am Ende des Prozesses feststellen werden, das die Mandantin recht naiv, blauäugig nach Syrien eingereist ist, mit der im Grunde fast naiven Vorstellung, sie kommt dahin, um Menschen zu helfen." Veurteilt das Oberlandesgericht Düsseldorf Derya Ö. wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, muss sie mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren rechnen.