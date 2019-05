Dieser Einsatz von Feuerwehr und Polizei San Diego nahm einen lebensgefährlichen Verlauf. Eine sogenannte Bodycam nahm auf, wie ihr Träger, ein Polizist, getroffen wird und zu Boden fällt. Es folgt der Versuch, sich aus der Schusslinie zu bringen. Die Aufnahmen stammen nach Angaben der Polizei von Ende Juni 2018 und wurde von der örtlichen Staatsanwaltschaft veröffentlicht. Die Polizei habe sich wegen eines anderen Vorfalls in dem Apartmenthaus aufgehalten und dort eine Rauchentwicklung wahrgenommen. Nach zwanzig Minuten brach die Feuerwehr demnach die Tür zu einer Wohnung auf. Bei dem folgenden Schusswechsel wurde ein Polizist in den Rücken getroffen. Insgesamt habe der Mann in dem Apartment 22 Schuss abgegeben und auch einen zweiten Polizisten getroffen. Der Angreifer sei später Tot in seiner Wohnung gefunden worden. Er habe sich mit einem Schuss in den Kopf getötet, so die Polizei.