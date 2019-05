Boeing hat das Software-Update für die Maschinen des Typs 737 MAX nach eigenen Angaben abgeschlossen. Man sei nun dabei, der US-Luftfahrtbehörde FAA Pläne für die Pilotentrainings zukommen zu lassen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die FAA muss das Software-Update und die Trainingspläne für Piloten der 737 MAX genehmigen, bevor diese wieder abheben darf. Am 23. Mai sollen bei einem Treffen in Texas die Flugaufsichtsbehörden aus aller Welt über den neuesten Stand informiert werden. Im November war eine 737 MAX-Maschine in Indonesien abgestürzt. Alle 189 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. Nach einem weiteren Absturz einer 737 MAX in Äthiopien im März mit 157 Toten wurden alle Maschinen dieses Typs weltweit aus dem Verkehr gezogen. Bei beiden Abstürzen hatte eine Fehlfunktion der Sicherheits-Software MCAS kurz nach dem Start eine Rolle gespielt.