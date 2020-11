Die US-Flugaufsicht FAA hat am Mittwoch das längste Startverbot für Jets in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt aufgehoben. Ab sofort dürfen Flugzeuge des Typs Boeing 737 MAX wieder abheben. Das Flugverbot hatte für rund anderthalb Jahre gegolten. Voraussetzung für das Ende des Verbots ist unter anderem die Installation einer neuen Steuerungssoftware. Der Krisenjet war im März 2019 im Zuge zweier Abstürze mit Hunderten Toten aus dem Verkehr gezogen worden. Verwandte der Absturzopfer prangern die Wiederzulassung jedoch an. Denn noch sei Boeing seiner Verantwortung der Aufklärung der Ursachen nicht vollständig nachgekommen. Dazu Brittney Riffel, Wittwe des bei dem Absturz in Äthiopien verstorbenen Melvin Riffel: "Es bedarf noch mehr Arbeit im Vergleich zu dem, was bereits geleistet wurde, um die Flieger sicher zu machen. Und ich bin der Meinung, dass, bis nicht alle Sicherheitsvorkehrung komplett sind, die 737 MAX vermieden werden muss. Denn nur so kann man die Angst vor dem Fliegen in den Griff bekommen und die Sorge vor einem möglichen weiteren Absturz." Die Abstürze der 737 MAX in Indonesien und Äthiopien forderten in den Jahren 2018 und 2019 innerhalb von nur fünf Monaten 346 Todesopfer und lösten eine Reihe von Untersuchungen aus. Aber bis die 737 Max wieder voll durchstarten wird, dürfte es sowieso noch etwas dauern. Viele der Flieger brauchen letzte Wartungsarbeiten und die Piloten müssen neu trainiert werden. Das Desaster hat Boeing finanziell extrem unter Druck gebracht. Und auch durch die Corona-Pandemie wurden zahlreiche Aufträge storniert.

