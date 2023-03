STORY: Nach den Turbulenzen im Bankensektor treiben die Anleger die Erholung an den Börsen weiter voran. Der deutsche Leitindex Dax stieg zur Eröffnung am Dienstag um 0,9 Prozent auf 15.065 Punkte und baute seine Gewinne im späteren Handel noch aus. Nach der Zwangshochzeit zwischen der UBS und der Credit Suisse gehen die Investoren offenbar davon aus, dass sich die Probleme mehrerer Bankhäuser eingrenzen lassen. Allerdings gibt es daran auch Zweifel. Mit Spannung blicken die Anleger jetzt auf die anstehenden Entscheidungen der US-Notenbank: Chris-Oliver Schickentanz, Capitell Vermögensmanagement: "Hier wird ganz entscheidend sein, ob die Fed hier signalisiert, dass ihr die Finanzmarktstabiliät mindestens genauso wichtig ist, wie die Inflationsbekämpfung. Das könnte dann nämlich dazu führen, dass die US-amerikanische Notenbank die Leitzinsen nicht ganz so stark anhebt, wie der Markt das vielleicht noch vor zwei Wochen erwartet hätte. Und das könnte dann tatsächlich für eine positive Bewegung an den Aktienmärkten sorgen." Allerdings bleibt dem Markt mit der angeschlagenen US-Regionalbank First Republic ein Sorgenkind erhalten. Die Aktien von First Republic schlossen den US-Handel mit Kursverlusten von 47 Prozent. Damit reagierten die Anleger auf Spekulationen, dass der regionale Kreditgeber eine zweite Geldspritze binnen weniger Tage benötigen könnte.

