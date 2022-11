STORY: Der Dax hat seinen Erholungskurs zum Wochenstart fortgesetzt. Zur Eröffnung notierte der deutsche Leitindex am Montag 0,5 Prozent höher, bei 14.291 Punkten. Robert Halver von der Baader Bank sprach von einer positiven Stimmung auf dem Frankfurter Parkett. "Viele negative Krisen scheinen in ihrer Wuchtigkeit abzunehmen. Da gibt es diverse Gründe für die Chinesen sind bereit, offensichtlich ihre Null-Covid-Strategie zu lockern, was für die Weltwirtschaft, die deutsche Industrie immer positiv ist. Die US-Notenbank muss nicht mehr mit wuchtigen Zinserhöhungen in Zukunft dann weitergehen, weil die Inflation langsam runterkommt. Und es gibt sogar die Hoffnung, dass der russisch-ukrainische Krieg, dass der in der Winterpause tritt. Allein deswegen, weil es einfach zu kalt ist, um Krieg zu führen. Auch das ist positiv. Denn dann könnte man allmählich auch mal überlegen, ob man denn mal Verhandlungen macht, auch informeller Art, was natürlich für die Börse absolut super wäre." In Unordnung sieht Halver dagegen die Welt der Kryptowährungen, nach dem Kollaps der Währungsbörse FTX. "Es fehlt Regulation. Wir müssen ganz klar auch diesen Sektor regulieren, damit er auch die höheren Weihen bekommt. Es darf ja niemals der Eindruck entstehen, das ist Wild West. Denn wenn das der Fall sein sollte, wird niemand wirklich dann gerne investieren in die Kryptowelt. Die hat ja durchaus ihren Anspruch, aber bitte nicht so wie sie ist. Das heißt, wenn reguliert wird, kommen wir dann auch in eine Situation, wo man mit anderen Anlageklassen auf einer Stufe steht. Heißt aber auch: die Pioniergewinne, die Holldrio-Zeit, die ist vorbei, die kommt so schnell nicht wieder." Am Freitag hatte FTX, die nach Handelsvolumen bis dahin weltweit fünftgrößte Kryptowährungsbörse, Insolvenz angemeldet. Insidern zufolge soll mindestens eine Milliarde Dollar an Kundengeldern verschwunden sein.

