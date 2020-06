Deutliche Pluszeichen am Dienstag an der Frankfurter Börse. Erstmals seit drei Monaten übersprang der Dax wieder die 12.000er Marke. Auch der EuroStoxx50 gewann deutlich. In der Hoffnung auf Konjunkturpakete der Regierungen und eine kraftvolle Erholung der Weltwirtschaft strömten Anleger in die Aktienmärkte zurück. Robert Halver von der Baader Bank: "Die Konjunkturprogramme die sprießen wie Unkraut im Frühling. Ich hoffe nur, dass die zweite Infektionswelle ausbleibt, denn dann käme auch noch einmal eine zweite negative Verkaufswelle auf die Aktienmärkte zu. Aber im Augenblick ist die Stimmung prächtig." Am deutschen Markt sorgten BMW, Daimler und Volkswagen mit deutlichen Kursgewinnen für Aufsehen. Der Bund will der Branche im Rahmen eines bis zu 100 Milliarden Euro schweren Konjunkturpakets mit Kaufprämien unter die Arme greifen. Über die Details wird aber noch gestritten. Analysten warnten angesichts der steigenden Kurse vor zu viel Optimismus. Dieser könne nur aufrechterhalten werden, wenn sich die Auftragseingänge der Unternehmen und die Beschäftigungszahlen Monat für Monat verbessern würden, hieß es. Auch die Anleger in den USA setzten am Dienstag auf eine rasche Erholung der Konjunktur und stiegen deshalb in den US-Aktienmarkt ein. Die anhaltenden Unruhen im Land dämpften die Stimmung allerdings und hielten die Aufschläge in Grenzen. Das Wiederhochfahren der Wirtschaft nach der Lockerung der Coronavirus-Restriktionen wiege aber schwerer als vorübergehende Schließungen von Geschäften in den Städten mit Massenprotesten, hieß es.