STORY: Nach dem Kursrutsch am Vortag kehren Anleger zum Wochenschluss an Europas Aktienmärkte zurück. Oliver Roth von der Finanzgruppe ODDO BHF Corporates & Markets am Freitag an der Frankfurter Börse: “Ja, der Markt zeigt sich erholt. Der Grund liegt, wenn man so will, im Krieg in der Ukraine, denn der wird gleichzeitig den Druck von der EZB nehmen. Bereits Ende des Jahres die Zinsen anheben zu müssen, selbst wenn die Inflation steigt. Zumindest ist das die Erwartung von einigen Marktteilnehmern und Schnäppchenjäger, die sich jetzt nach dieser deutlichen Korrektur wieder in den Markt begeben.” Dax und EuroStoxx 50 stiegen am Freitag um jeweils etwa ein Prozent auf 14.183 beziehungsweise 3.871 Punkte, nachdem sie am Donnerstag als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine um etwa vier Prozent abgerutscht waren. Der Moskauer Leitindex verbuchte sogar einen Rekord-Kurssprung von zeitweise 30 Prozent und machte damit seine jüngsten Verluste größtenteils wieder wett. Hintergrund ist unter anderem, dass Investoren mit vergleichsweise geringen Auswirkungen der beschlossenen Sanktionen auf die Weltwirtschaft rechnen.

