Am 11. Dezember richten die Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf die Börse in Riad. An diesem Tag soll der staatliche saudi-arabische Ölkonzern Aramco dort debütieren. Die drei Milliarden Aktien werden zum Preis von 32 Riyal (umgerechnet 7,70 Euro) ausgegeben. Das gab der Konzern am Donnerstag bekannt und bestätigte so frühere Informationen von Insidern. Damit ist der Börsengang in Riad umgerechnet mindestens 23,1 Milliarden Euro schwer. Es wäre es die weltweit größte Emission aller Zeiten. Mit einem Börsenwert von umgerechnet 1,53 Billionen Euro löst Saudi Aramco mit dem Debüt am Aktienmarkt den US-Computerriesen Apple als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt ab.