Ausgangssperre in Kolumbiens Hauptstadt Bogota, durchgesetzt vom Militär - die Regierung von Präsident Ivan Duque versucht, die wachsende Frustration der Bevölkerung im Zaum zu halten. Am Freitag waren Tausende Menschen dem Aufruf zu weiteren Protesten gefolgt. In dieser Woche kamen dabei mehrere Menschen ums Leben. Viele Kolumbianer sind unzufrieden mit der wirtschaftlichen Lage des Landes und fordern verstärkte Maßnahmen im Kampf gegen Korruption. Auch die Ermordung mehrere Menschenrechtsaktivisten treibt sie auf die Straße. "Die Leute sind nicht glücklich mit der Regierung. Wir sind hergekommen, um friedlich zu demonstrieren. Wir haben Blumen dabei und Plakate, werden aber mit Tränengas empfangen. Wir sind gegen viele Entscheidungen, die diese Regierung getroffen hat." Tausende versammelten sich am Freitag in Bogota, zu einem "Cacerolazo" - einem traditionellen lateinamerikanischen Ausdruck des Protestes. Auch in anderen Teilen Südamerikas herrscht Unruhe. In Chile geht die Bevölkerung gegen Sparmaßnahmen auf die Straße, in Bolivien wird gegen mögliche Wahlmanipulationen durch Ex-Präsident Evo Morales demonstriert.