Es sind dramatische Szenen, die sich am Dienstag in Bolivien abgespielt haben. In Santa Cruz im östlichen Zentrum des Landes wurden zwei Baggerarbeiter von der Strömung eines über die Ufer getretenen Flusses mitgerissen. Offenbar hatten sie versucht, ihre schweren Maschinen vor den Fluten in Sicherheit zu bringen. Zuvor hatten sintflutartige Regenfälle in Teilen des Landes zu Überschwemmungen geführt. Nach Berichten von lokalen Medien wurden Dutzende Häuser zerstört und zahlreiche Gemeinden von der Außenwelt abgeschnitten. Bei der Suche nach Vermissten und bei der Bergung von Anwohnern waren auch Hubschrauber im Einsatz. Ein genaues Bild vom Ausmaß der Zerstörung und möglichen Todesopfern und Verletzten gab es zunächst nicht. Der nationale Wetterdienst rief die Alarmstufe Orange aus.

