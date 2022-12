STORY: Proteste in der bolivianischen Region Santa Cruz nach dem Bekanntwerden der Festnahme des prominenten Oppositionsführers Luis Fernando Camacho. Hintergrund sind Vorwürfe des versuchten Staatsstreichs vor drei Jahren. Die Staatsanwaltschaft teilte am Mittwochabend mit, die Festnahme des 43-jährigen rechtsgerichteten Gouverneurs der Region Santa Cruz stehe im Zusammenhang mit dem Sturz des ehemaligen linken Präsidenten Evo Morales im Jahr 2019. In einem Haftbefehl vom Oktober wurde Camacho des "Terrorismus" beschuldigt, ohne dass Details genannt wurden. Damit verschärfen sich die Spannungen zwischen der Linksregierung von Präsident Luis Arce und Camachos Basis in dem wohlhabenden Landwirtschaftszentrum Santa Cruz. Camacho war bei der Präsidentschaftswahl 2020 dem Sozialisten Arce unterlegen, der unter Morales Wirtschaftsminister war. Camacho wies die Anschuldigungen als falsch und unglaubwürdig zurück. Er sei von der Polizei "brutal entführt" worden, teilte er auf Twitter mit.

Mehr