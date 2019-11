In Bolivien hat Übergangspräsidentin Jeanine Anez zügige Neuwahlen in Aussicht gestellt. Sie werde die Bürger so schnell wie möglich an die Urnen rufen, sagte die 52-Jährige am Mittwoch in La Paz. Die konservative Vizepräsidentin des Senats hatte am Dienstag vorübergehend die Amtsgeschäfte übernommen, nachdem der langjährige Staatspräsident Evo Morales seinen Rücktritt angekündigt und aus Bolivien geflohen war. Der Sozialist sah sich mit Vorwürfen der Wahlmanipulation konfrontiert, es kam zu Massenprotesten. In La Paz waren am Mittwoch Tausende Anhänger von Morales aufmarschiert. Die Polizeipräsenz in der Stadt war weiter hoch. Morales, der in Mexiko um Asyl gebeten hat, gab sich unterdessen kämpferisch. Auf einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt sagte er, er werde früher oder später nach Bolivien zurückkehren, um das Land zu befrieden.