STORY: Anhänger des aktuellen brasilianischen Präsidenten und Kandidaten für die Wiederwahl Jair Bolsonaro haben am Dienstagabend gegen angebliche Zensur protestiert, nachdem ein Gericht des südamerikanischen Landes angekündigt hatte, härter gegen Falschinformationen vorzugehen. Demonstranten schwenkten Nationalflaggen sowie Plakate, auf denen stand, dass sie die Anordnung des Gerichts ablehnten. Ihrer Ansicht nach würde dadurch die Rede- und Meinungsfreiheit eingeschränkt. Die Bolsonaro-Anhänger versammelte sich vor dem Gebäude des Obersten Bundesgerichts in Brasilia und skandierte: "Nein zur Zensur, nein zur Diktatur". Eine Woche zuvor war die brasilianische Wahlbehörde im Vorfeld der Stichwahl zwischen Lula und Bolsonaro hart gegen Falschinformationen vorgegangen. Das Gericht hatte erklärt, die Maßnahmen zielten darauf ab, die "Verbreitung und Weitergabe wissentlich unwahrer oder stark aus dem Zusammenhang gerissener Informationen, die den Wahlprozess beeinflussten, einzudämmen." Die Stichwahl findet am 30. Oktober statt. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den zwei Kandidaten, dem amtierenden rechten Jair Bolsonaro und dem Herausforderer und Ex-Präsidenten aus dem linken Lager Luiz Inácio Lula da Silva erwartet.

