QUELLE: PRESIDENCY OF BRAZIL Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat am Sonntag erneut an einer Kundgebung teilgenommen, auf der gegen die verhängten Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise protestiert wurde. Rund 600 Demonstranten waren vor dem Hauptquartier der Armee in der Hauptstadt Brasília zusammengekommen. "Ich glaube an Brasilien. Wir wollen nichts verhandeln. Was wir wollen, sind Aktionen für Brasilien. Die alten Wege sollen in der Vergangenheit bleiben. Wir haben ein neues Brasilien vor uns. Alle Brasilianer, ohne Ausnahme, müssen Patrioten sein und daran glauben und ihren Teil dazu beitragen, dass wir Brasilien dorthin bringen können, wo es hingehört." Der brasilianische Präsident war in der Vergangenheit immer wieder dafür kritisiert worden, dass er die Risiken der Pandemie herunterspiele oder gar leugne. Auch in Sao Paolo kam es zu Protesten gegen die Maßnahmen. Die von Gouverneuren der brasilianischen Bundesstaaten verhängten Ausgangsbeschränkungen werden von Bolsonaro und seinen Anhängern wegen ihrer wirtschaftlichen Folgen scharf kritisiert. In Brasilien gibt es jedoch mehr Coronavirusfälle als in jedem anderen Land Lateinamerikas. Am Sonntag stieg die Zahl der bestätigten Infektionen offiziellen Angaben zufolge auf fast 40.000, während die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bei rund 2.500 lag.