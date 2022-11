STORY: Die Stichwahl am 30. Oktober in Brasilien war extrem knapp ausgegangen. Nun will der unterlegene und scheidende Präsident Jair Bolsonaro doch noch Teile des Ergebnisses beim Obersten Wahlgericht anfechten. Nach Meinung von Bolsonaro sollen Stimmen einiger elektronischer Wahlcomputer für ungültig erklärt werden. Denn beim Einsatz der Wahlcomputer sei es zu irreparablen Fehlern gekommen. Lula da Silva hatte die Stichwahl Ende Oktober knapp für sich entschieden. Bereits im Vorfeld hatte Bolsonaro jedoch immer wieder die Zuverlässigkeit der elektronischen Stimmabgabe in Zweifel gezogen.

