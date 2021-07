Bolsonaro muss sich möglicherweise Notoperation unterziehen: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro - hier Archivbilder - muss nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus wegen Dauerschluckaufs möglicherweise notoperiert werden. Er werde infolge eines Darmverschlusses für weitere Tests in das Hospital nach Sao Paulo verlegt und müsse sich möglicherweise einer Notoperation unterziehen, hieß es aus dem Büro des Präsidenten am Mittwoch. Alle Termine des Präsidenten wurden für die nächsten 48 Stunden abgesagt. Bolsonaros Sohn Flavio sagte dem Sender CNN Brasil, dass seinem Vater das Sprechen schwerfalle und ihm als Vorsichtsmaßnahme der Magen ausgepumpt worden sei. Es ist der jüngste Gesundheitsschreck für den rechts-gerichteten Präsidenten, der im Jahr 2018 auf der Wahlkampftour in den Bauch gestochen wurde. In einer nationalen Ansprache auf verschiedenen Plattformen am vergangenen Donnerstag hatte Bolsonaro an einer Stelle Schwierigkeiten, sich auszudrücken, und sagte, er leide seit einer Woche an Schluckauf. Bolsonaros Gesundheit war ein Thema während seiner Präsidentschaft. Er starb fast, nachdem er auf der Wahlkampftour im Jahr 2018 in die Eingeweide gestochen wurde, was zu mehreren Folgeoperationen führte. Abgesehen von der Messerstecherei erkrankte Bolsonaro im Juli letzten Jahres an COVID-19, erholte sich aber wieder. Bei Auftritten in den letzten Monaten hatte er auch einen hartnäckigen Husten. Der Präsident selbst hatte zuvor erklärt, dass er seit mehr als einer Woche unter chronischem Schluckauf leide.

