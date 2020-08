Bilder vom Montag, die zeigen, wie ein Mann im Regenwald des Amazonas ein Feuer legt. Die Brände im brasilianischen Amazonasgebiet hatten zuletzt deutlich zugenommen. In den ersten zehn Augusttagen wurden mehr als 10.000 Brände registriert, 17 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Mann, der hier gerade ein Feuer gelegt hat, sagt: "Wir wollen nicht irgendein Leben zerstören. Ich will nur ein Feld haben, um einige Kühe darauf weiden zu lassen." Unterdessen wies der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Kritik an der Umweltpolitik Brasiliens und anderer Amazonas-Anrainerstaaten als ungerecht zurück. Die Aussage, dass Amazonien in Flammen stehe, sei eine Lüge, sagte Bolsonaro: "Unser Engagement bei der Bekämpfung von Bränden und gegen die Rodung von Wäldern ist groß. Wie Sie sehen können, haben wir im Juli dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, einen 28 %-igen Rückgang bei den Rodungen und Bränden in der Region. Aber wir werden kritisiert. Letzten Endes ist Brasilien eine treibende Kraft in der Agrarindustrie. Es gibt ständig Drohungen gegen uns und leider arbeiten einige wenige Brasilianer in dieser Frage gegen uns. Unsere Politik ist eine Null-Toleranz-Politik. Nicht nur bei Verbrechen, sondern auch in der Umweltfrage". Bolsonaros eigene Regierung hatte Daten veröffentlicht, die zeigen, dass derzeit Tausende Brände in der gesamten Amazonas-Region wüten. Diese wurden nach Aussage der Experten in der Regel von Menschen verursacht, um abgeholztes Land für Weideland zu roden. Umweltschützer hatten Bolsonaro vorgeworfen, die Brände in Kauf zu nehmen, um neue Flächen für die Landwirtschaft zu erschließen. Aus dem Ausland wächst der Druck auf Brasilien, den größten Regenwald der Welt zu schützen.

