Auftritt des Präsidenten in der Hauptstadt Brasilia. Trotz steigender Todeszahlen in Brasilien hat Jair Bolsonaro die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus erneut kritisiert, mit Hinweis auf die leidende Wirtschaft des Landes. "Was soll das denn mit diesen Maßnahmen in Brasilien? Den Armen geht es immer schlechter und die Mittelklasse wird immer ärmer. Niemand scheint zu wissen, wann all das ein Ende hat. Das oberste Gericht hat die Entscheidung den Bürgermeistern und Gouverneuren überlassen", so der rechtskonservative Präsident am Mittwoch. Hier in der Großstadt Niteroi versucht man, dem Virus mit Drive-In-Tests beizukommen. Denn erst am Dienstag hatten die Behörden einen weiteren traurigen Rekord verkündet. Innerhalb weniger Tage hatten sich im ganzen Land fast 30.000 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Toten erhöhte sich auf mehr als 31.000. Dennoch werden die Maßnahmen in vielen Städten und Regionen weiter gelockert. Dieser Einwohner von Niteroi warnt vor zu viel Optimismus. "Zuerst müssen wir an die Gesundheit denken. Natürlich sorgen wir uns um die Wirtschaft, aber Covid-19 ist ohne Zweifel eine Krankheit, die schnell zum Tod führen kann. Und das Gesundheitssystem hat sich als schwach erwiesen, zumindest wenn wir alle draußen herumlaufen. Für mich sind die Lockerungen also wichtig, aber sie müssen bestimmte Kriterien erfüllen." Brasilien steht mit fast 600.000 gemeldeten Infektionen auf Platz zwei der Länder, die am stärksten vom Coronavirus betroffen sind. Nur in den USA haben sich mehr Menschen angesteckt.