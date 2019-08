Für die hohe Anzahl an Waldbränden im Amazonasgebiet macht Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro indirekt Nichtregierungsorganisationen verantwortlich. Am Mittwochabend sagte er im Regierungsfernsehen: "Ich habe den Eindruck, dass die NGOs dahinterstecken könnten, weil sie um Geld gebeten hatten. Was war ihre Absicht? Probleme für Brasilien schaffen." Beweise für seine Behauptungen legte das Staatsoberhaupt nicht vor. Vorwürfe, die Osvaldo Stela nicht verstehen kann. Er ist Mitarbeiter einer NGO in Sao Paulo. Rund 2000 Kilometer vom Brandgebiet entfernt, machten sich die Auswirkungen auch in der Millionenmetropole bemerkbar. Bewohner berichteten von schwarzem Regen. "Bolsonaros Aussagen lenken doch bloß von dem Problem ab, das wir seit Jahren haben. Wir müssen die Kontrollmaßnahmen im Amazonasgebiet verstärken, damit die Abholzung aufhört. Und nicht nur das. Die Wirtschaft muss darauf ausgelegt werden, den Regenwald zu erhalten und nicht zu zerstören." Hashtag "PrayforAmazonas" war am Mittwoch das weltweit führende Trendthema auf Twitter. Mit rund 72.800 Bränden zählte das brasilianische Raumfahrtforschungszentrum so viele Feuer wie seit Jahren nicht. Begünstigt werden sie von einer Dürre, die einige Regionen des Landes seit Monaten im Griff hat. Vor allem Viehzüchter und Landbesetzer legen oft Feuer, um Land zu roden, auf dem danach ihre Rinder weiden können. Thiago Parintintin ist Umweltschützer. Er ist Teil eines indigenen Stammes, der im Amazonas lebt. "Unsereins leidet unter den Bränden sehr. Unsere Ernährung ändert sich komplett. Alles, was wir sonst jagen, flieht vor dem Feuer. Deswegen müssen wir in die Städte reisen, um industrielle Produkte zu kaufen." Laut Thiago werden seine Kinder in 10 bis 20 Jahren nicht mehr das selbe Leben führen können wie er und seine Vorfahren. Sein Stamm macht dafür unter anderem Bolsonaros Politik verantwortlich. Seit seinem Amtsantritt setzt sich der ehemalige Offizier dafür ein, das Amazonasgebiet für den Rohstoffabbau freizugeben. Norwegen und Deutschland hatten daher ihre Mittel für den Erhalt des Regenwaldes zurückgezogen.