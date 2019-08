Der Widerstand gegen die Umweltpolitik des brasilianischen Präsidenten Jairo Bolsonaro nimmt zu. Die Abholzung des Amazonas ist im Juni um 88% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. So die Angaben des brasilianischen Instituts für Weltraumforschung. Diese Frauen der indigenen Bevölkerung des Amazonas protestierten am Sonntag in der Hauptstadt Brasilia. Sie wohnen in Reservaten des Regenwalds und sehen nicht nur ihre Rechte, sondern vor allem auch die Natur bedroht. Bundesumweltministerin Svenja Schulze gibt ihnen indirekt recht. Das Umweltressort stellte Gelder ein, die für die Förderung des Waldschutzes in Brasilien bestimmt waren. "Weil wir den begründeten Verdacht haben, das sieht man ja auch, dass das Abholzen der Wälder eben nicht gestoppt wird. Wir wollen keinen Beitrag dazu leisten, dass weiter abgeholzt wird. Man kann nur mit Regierungen, die wirklich auch das Abholzen stoppen wollen dann verhandeln und dafür Mittel geben." So die Ministerin am Montag in Berlin. "Das ist die grüne Lunge dieser Erde, und wir können nur weiter in Verhandlung kommen, wenn wir ein Zeichen setzen. Ich habe jetzt ein Zeichen gesetzt, jetzt kann man wieder in Gespräche einsteigen, kann darüber reden, mir ist es wichtig einen Beitrag dazu zu leisten, dass es möglichst gestoppt wird." Präsident Bolsonaro zeigte sich unbeeindruckt von dem deutschen Vorhaben. Den Protest gegen Bolsonaros Abholzungspolitik wollen die indigenen Frauen noch mehrere Tage lang in Brasilia aufrechterhalten. Jair Bolsonaro ist seit vergangenem Oktober im Amt. Dem Agrarsektor, mit dessen Unterstützung er ins Amt gekommen war, versprach er mehr und erleichterten Zugang zur wirtschaftlichen Nutzung des Amazonas. Der Protest der Indigenen Frauen soll in den kommenden Tagen mit Frauen aus dem ganzen Land in der Haupstadt stattfinden. "Wir wollen die Bewegung der indigenen Bevölkerung stärken, unseren Widerstand zeigen, für unser Gebiet kämpfen, für Land, Gesundheit, Bildung. Und n "This (protest) is to strengthen the indigenous movement, showing our resistance, our fight for our territory, the demarcation of our lands, health, education, and all those issues. And, beyond that to say that our Mother Earth is pleading for help." Bolsonaro, a former army captain turned politician, was elected in October with the support of Brazil's farm sector that has pushed for access to more land and fewer environmental controls. Brazil has more than 850,000 indigenous people that make up less than 1 percent of its population. They live on reservations that make up about 13 percent of the country's territory. Bolsonaro has said that is too much land for so few people and has vowed to review some reservation borders. According to data from Brazil's National Institute for Space Research, deforestation in the Amazon, the world's largest tropical rainforest, soared more than 88% in June compared with the same month a year ago.