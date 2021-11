Absperrungen an der Elite-Universität Columbia in New York. Wegen einer Bombendrohung mussten drei Gebäude der Columbia University in New York City am Sonntag geräumt werden. Die Universität veröffentlichte eine Reihe von Nachrichten auf Twitter, in denen unter anderem darauf hingewiesen wurde, dass die New Yorker Polizei bereits Ermittlungen aufgenommen habe. Die Suche nach Sprengstoff oder ähnlichem verlief ergebnislos. Auch eine weitere sogenannte Ivy League Universität war von einer Bombendrohung betroffen. Dabei handelte es sich um die Cornell University in Ithaca im US-Bundesstaat New York. Noch gibt es keine Hinweise darauf, wer hinter den Drohungen steckt oder zu einem möglichen Motiv.

