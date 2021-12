Ein fröhliches Bonjour zu Beginn ihres Antrittsbesuchs in Paris. Außenministerin Annalena Baerbock ist am Donnerstagmorgen in der französischen Hauptstadt eingetroffen, um sich ihrem Amtskollegen Jean-Yves Le Drian vorzustellen. Gleich ging es an die Arbeit und bei der Pressekonferenz zum Treffen auch um die Frage eines diplomatischen Boykotts der Olympischen Winterspiele in Peking. Deutschland und Frankreich streben eine gemeinsame Position der Europäischen Union in dieser Frage an, so war während der Pressekonferenz zu hören. "Wir werden sowohl gemeinsamen in der neuen Bundesregierung darüber entscheiden, wie wir damit umgehen und das aber in Einklang mit europäischen Freunden." Dann ging es weiter dem Zug - denn Klimaschutz ist jetzt auch Sache des Außenministeriums - nach Brüssel zu eng getakteten Terminen mit den Spitzen der europäischen Institutionen, so hier mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. "Herzlich Glückwunsch for your appointment." Alles Gute zum Amt, also. Baerbock sagte, sie verbringe in ihrer ersten Woche als Ministerin wohl mehr Zeit mit Borrell als mit Bundeskanzler Scholz oder Vizekanzler Habeck. Sie sei als wahre Europäerin nach Brüssel gekommen. Am Freitag sollte Baerbock nach Polen, zu einem Austausch mit ihrem Amtskollegen Rau.

Mehr