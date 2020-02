Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON INGE HEYER, LEITERIN GESUNDHEITSAMT STADT BONN ("Ein junger Mann, der Kontakt hat und einen Lebensmittelpunkt auch hat im Bereich Heinsberg, hat dort den Karneval genossen, gefeiert und ist seit Mitwoch wieder hier in Bonn, weil er hier wohnt und auch studiert, aber nicht an der Uni war und hat sich direkt, nachdem er aus dem Zug gekommen ist, an seine Arbeitsstelle begeben und bei der Hausaufgabenhilfe mitgeholfen. Und im Rahmen dieser Hausaufgabenbetreuung hat man natürlich Kontakt zu Kindern. Und ist dann wieder nach Haus gegangen, hat leichte Symptome entwickelt. Und gestern ist dann eine Untersuchung auf eine Coronavirusinfektion am Universitätsklinikum durchgeführt worden. Wir haben das Ergebnis gestern am späten Abend erhalten, uns dann direkt abgestimmt, Kollegen gewissermaßen informiert und gleich erkannt, es ist eine recht große Umgebung... Im Moment ist es so, dass in der Vorinformation sehr viele Eltern schon erreicht sind und unsere Kolleginnen und Kollegen, die ärztlichen Kollegen und Kollegen, die man als Berufsbezeichnung Hygienefachkräfte oder Hygienekontrolleurinnen nennt, in Gesprächen mit den Eltern sind und sie über die Situation informieren müssen." O-TON CARSTEN SCHNEIDER, FEUERWEHR BONN ("Was ich als Information, als Botschaft ausdrücklich mit verbinden möchte, ist: Das Auftreten von Einsatzkräften in Schutzkleidung jetzt im Bereich dieser Haushalte ist ausdrücklich nicht gleichzusetzten damit, dass irgendeine Form der Gefahr in der Umgebung dieser Wohnungen oder Umgebung dieser Häuser besteht. Die Einsatzkräfte, die die Schutzkleidung tragen, haben diese ausschließlich, um sich selbst bei der Handlung des Testens dann bei den betroffenen Personen zu schützen.")