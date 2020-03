Nachdem ein Betreuer an einer Bonner Grundschule positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wurden am Samstag rund 200 Schüler unter Quarantäne gestellt, wie die Tochter von INA SACHER. "Ja, ich war auch wütend, ein bisschen tatsächlich, weil es so über mich hinein gebrochen ist, und wir haben eigentlich Samstag auch so Programm und das fiel alles weg. Und die Kinder waren? Die haben es natürlich gar nicht so richtig kapiert. Meine Große hat halt immer nur gefragt, habe ich das jetzt. Ich gesagt: Nein, wir wissen einfach gar nichts. Und Sie sagten, Sie rufen uns halt wieder an, und wir waren so lost einfach. Ein paar Stunden waren wir völlig lost, weil wir nicht wussten: Was sollen wir denn jetzt eigentlich machen?" Bis Samstagabend wurden nach Angaben des Bonner Stadtdirektors 185 Tests auf das Coronavirus durchgeführt. "Das waren Zweierteams. Die haben sich das dann angezogen, außen vor der Tür einen Mundschutz angelegt. Währenddessen haben wir uns aber schon an der Tür unterhalten. Und dann gab es die Tests, irgendwie weird so ein bisschen merkwürdig, aber doch unspektakulärer, als man es sich so vorgestellt hatte." Alle bis Sonntagvormittag ausgewerteten Test fielen negativ aus. Die betroffene Schule bleibt dennoch voraussichtlich für 14 Tage geschlossen. Insgesamt gab es in Nordrhein-Westfalen am Sonntagmorgen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mehr als 60 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion. Deutschlandweit waren es bereits mehr als 100.