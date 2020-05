Endlich ist sein Restaurant im Bonner Stadtteil Poppelsdorf wieder geöffnet, doch nicht nur die Leere im Gastraum bereitet Gastronom Salah Cheko Sorgen. Es sei eine ziemlich widersprüchliche Lage, sagt er am Montag in Bonn: O-Ton: "Ich bin da mittlerweile zwiegespalten. Die Vorfreude war riesig, ist nach wie vor groß, dass wir auch wieder aufmachen dürfen. Nur ich sehe das jetzt hier in den ersten Stunden seit der Wiedereröffnung, mit welchen Problematiken das Ganze verbunden ist. Es gibt sehr viele behördliche Auflagen und denen müssen wir erst einmal gerecht werden, und das bedurfte einer langen Vorlaufzeit. Und da hoffen wir, dass wir und bestmöglich vorbereitet haben, und werden dann die Tage sehen, wie es sich entwickelt." Die Rückmeldungen der bisher eher wenigen Gäste seien positiv. Man gebe den Besuchern eine Einweisung, und dann sei man auf das Entgegenkommen der Gäste auch angewiesen. O-TON: "Wir sind noch sehr weit von der Normalität entfernt, wie weit, das kann ich im Detail auch nicht sagen. Das weiß ich nicht, das wissen auch andere Kolleginnen und Kollegen natürlich nicht. Da werden wir von Tag zu Tag denken müssen und schauen müssen, wie es sich entwickelt." Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hatte in der vergangenen Woche nach Gesprächen zwischen Bund und Ländern umfassende Lockerungen in der Coronakrise angekündigt. Seit Montag können Restaurants unter Auflagen wieder öffnen. Ebenfalls in der vergangenen Woche hatte die Bundesregierung eine befristete Steuersenkung für Essen in Restaurants und Gaststätten auf den Weg gebracht, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise zu mildern. Für Speisen zahlen daher Gäste derzeit nur 7 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer.