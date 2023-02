STORY: Rockprominenz am Sonntagabend auf dem Roten Teppich der Berlinale. U2-Sänger Bono war gekommen, um den Film "Kiss the Future" vorzustellen. Unterstützt wurde er unter anderem von Schauspieler und Produzent Matt Damon. Gemeinsam versetzten sie die Fotografen und Fans in helle Aufregung. Der Dokumentarfilm von Regisseur Nenad Sicin-Sain erzählt die Geschichte der vierjährigen Belagerung von Sarajevo aus der Sicht der Künstler und Musiker, die während der gesamten Zeit auftraten und dabei eine Verbindung zur irischen Rockband U2 eingingen. Dabei steht ein U2-Konzert im Jahr 1997 vor 45.000 Fans im Mittelpunkt, das die Band nach der Befreiung Sarajevos gespielt hat. "Es ist eine Feier der Kunst und der Rolle, die sie in unserem Leben spielt, und es ist ein Akt des Widerstands und des Trotzes und der Gemeinschaft angesichts dieser schrecklichen Erfahrungen die sie durchleben mussten. Und es geht um die Widerstandsfähigkeit von uns allen. Und das ist eine wunderbare Sache, um sie in die Welt hinauszutragen, besonders jetzt, da es etwas ist, das wir lernen und neu lernen müssen. Und das wir scheinbar nicht richtig hinbekommen können." Anhand von Interviews mit Künstlern und Helfern erinnert die Film an die Isolation von Sarajevo, die schließlich durchbrochen wurde. Entstanden ist ein Film über Widerstand, Hoffnung und die Kraft der Musik und Kunst. Ein Film, so scheint es, wie gemacht für diese Zeit, in dem der russische Angriffskrieg in der Ukraine die Welt in Atem hält.

Mehr