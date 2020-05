Der 35-jährige Lehrer Anzu liebt es, sich zum Feiern in Frauenkleider zu schmeißen und mit Freunden oder Kollegen in eine Karaoke-Bar zu gehen. Wenigstens in der Zeit vor der Corona-Pandemie war das der Fall. Jetzt hat er das Treffen mit seinen Freunden aus der Karaoke-Bar in einen Chatroom verlegt. „Nomikai" heißen die Trinkparties in Japan, und spielen für viele eine wichtige Rolle dabei enge Beziehungen zu Freunden und Familie aufzubauen. Kein Wunder also, dass der Online-Anbieter „Tacnom" in seinen ersten zwei Monaten gleich 2,4 Millionen Nutzer gewinnen konnte. Der virtuelle Party-Raum wird von einem Startup angeboten, dass mit seinem Angebot auf die Corona-Pandemie reagierte. In Japan wurde bis Ende Mai der Ausnahmezustand verhängt. Bis dahin sind die Menschen noch dazu angehalten, zuhause zu bleiben. Für Anzu offenbar kein Problem, er und seine Freunde scheinen jedenfalls einen Weg gefunden zu haben, um sich bei Laune zu halten.