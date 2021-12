Hoher Besuch in einem Corona-Impfzentrum in Berlin am Mittwoch: Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) schauten vorbei, um für die Boosterimpfung zu werben. Um die kritische Infrastruktur von Sicherheits-, Rettungs-, und Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung zu gewährleisten, müsse jetzt so schnell wie möglich geboostert werden, sagte Giffey: "All diejenigen, die dafür sorgen, dass unsere Stadt funktioniert, dass die Sicherheits-, Rettungs-, Gesundheitsversorgung gewährleistet wird, müssen eben jetzt so schnell wie möglich auch geboostert werden. Das wird unsere Hauptanstrengung sein, um die kritische Infrastruktur auch aufrechtzuerhalten, die Krankenstände so gering wie möglich zu halten." Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte für Mittwoch erneut leicht sinkende Infektionszahlen gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 205,5 von 215,6 am Vortag. Das RKI wies jedoch darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel weniger getestet wird. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte am Mittwoch von zwei- bis dreimal mehr Fällen gesprochen, als die Zahlen derzeit darstellten.

