Erst der Braten, dann das Boostern - oder die Gans oder die Würstchen mit Kartoffelsalat. In Berlin gab es auch am zweiten Weihnachtsfeiertag die Möglichkeit, sich die Coronaschutzimpfung abzuholen. So auch hier im Ortsteil Moabit in Mitte. Mit dabei, der Arzt Daniel Termann. "Natürlich sind wir nicht über die Weihnachtstage voll ausgelastet, natürlich sind wir auch freie Rein und so weiter, sind auch nicht alle Kabinen belegt, das ist auch völlig klar. Aber insgesamt muss man sagen 200, 300 Leute pro Tag, das ist eine gute Zahl, wir sind zufrieden." Und was sagen die Impflinge? "Es war ja nun ganz easy. Und deswegen eben heute, weil Weihnachten hat man vielleicht auch mal zwischendurch ein bisschen Zeit und es geht ja hier wirklich schnell. Ich finde es sehr gut, dass sich die Leute die Mühe machen und ihre Familien vernachlässigen und für uns diese Möglichkeit geben, damit wir, die wir arbeiten gehen und die Termine so spät hatten, vorzeitig einen bekommen. Bei meiner war erst am 20. Januar und ich bin froh, dass ich den früher gekriegt habe." Er freut sich über die Impfung. Doch es gibt auch kritische Stimmen - auch mit Blick auf eine mögilche allgemeine Impfpflicht. Am Wochenende hatten unter anderem deren Gegner ihrem Unmut Luft gemacht. In Düsseldorf gingen am Samstag einige Hundert Demonstrierende auf die Straße - auch, um gegen die Coronabechränkungen zu protestieren . Nach einer Auftaktveranstaltung am Johannes-Rau-Platz zog der Protestmarsch am Nachmittag in Polizeibegleitung durch die Düsseldorfer Innenstadt. Auf Transparenten waren Sprüche wie „Freie Impfentscheidung" und „Nein zur Zwangsgenspritze" zu lesen. Die Demonstration verlief friedlich. Über Zwischenfälle wurde zunächst nichts bekannt. Im Dezember hatten Bundestag und Bundesrat eine berufsbezogene Impfpflicht gebilligt, die ab Mitte März greifen soll. Spätestens seit der Ankündigung einer allgemeinen Impfpflicht in Österreich ab Februar sorgt diese Möglichkeit auch in Deutschland für Diskussionen.

