STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Berlin Ex-Tennisprofi Boris Becker auf der Berlinale Nach Monaten im Gefängnis wegen Insolvenzdelikten Der Film: "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" Boris Becker, 3-facher Wimbledon-Sieger: "Das eben das Ende des Films eben so gekommen ist, hätte auch niemand geglaubt. Ich meine, wir haben unser letztes Gespräch gehabt an einem Mittwoch, also zwei Tage vor der Urteilsverkündung. Und an diesem besagten Mittwoch wusste ich wirklich nicht, wie der Rest meines Lebens aussehe. Das müssen Sie mir vorstellen. Das ist also, was Schwierigeres war, habe ich meinem Leben noch nie erfahren dürfen. Ich bin froh, dass ich nach acht Monaten und sechs Tagen heil aus dem Gefängnis kommen konnte. Und sehe das Leben natürlich heute mit ganz anderen Augen. Bin dankbar, dass ich im Kreis meiner Familie und einigen wenigen guten Freunden mein neues Leben aufbauen darf. Und ich hoffe auch, dass der Film eine Seite von mir zeigt, die man so noch nicht kennt. Und gerade in Deutschland wird das oft nicht zugelassen, dass auch der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten mittlerweile erwachsener geworden ist, 55 Jahre alt. Und erlaubt hoffentlich dieser Film einfach eine neue Sichtweise auf den Menschen Boris Becker." Der Dokumentarfilm von Alex Gibney hat in Berlin Weltpremiere

Mehr