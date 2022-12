STORY: Nach mehr als einem halben Jahr in britischer Haft ist der ehemalige Tennisstar Boris Becker wieder frei. Entsprechende Medienberichte wurden aus britschen Regierungskreisen bestätigt. "Jeder ausländische Staatsangehörige, der wegen einer Straftat zu einer Haftstrafe verurteilt wird, wird bei der nächstmöglichen Gelegenheit abgeschoben", erklärte das britische Innenministerium in einer Erklärung. Das Ministerium lehnte es jedoch ab, sich direkt zu Beckers Fall zu äußern. Es wurde damit gerechnet, dass Becker umgehend nach seiner Entlassung nach Deutschland ausgeflogen wird. Der dreifache Wimbledon-Sieger war am 29. April in London verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Becker war 2017 gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt worden. Daraufhin musste er den Insolvenzverwaltern sein Vermögen offenlegen – dabei ließ er aber nach Ansicht des Gerichts wichtige Teile aus. Becker hatte alle Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Londoner Gerichtsverfahren bestritten und erklärt, er habe bei dem Konkursverfahren kooperiert. Nach britischem Recht können Häftlinge eigentlich erst auf Bewährung entlassen werden, wenn sie mindestens die Hälfte ihrer Gefängnisstrafe verbüßt haben. Bei Becker wären das 15 Monate, also bis zum 29. Juli 2023. Allerdings profitierte der frühere Ausnahmesportler von einem speziellen Entlassungs- und Abschiebungsprogramm.

