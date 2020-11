Boris Herrmann meldet sich von Bord seines High-Tech-Segelbootes "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco". Er sei etwas müde, aber das Boot sei in einer guten Verfassung berichtet Herrmann. Als erster Deutscher ist der Hamburger bei der "Vendée Globe" unterwegs. Der Wettkampf gilt als härtestes Segelrennen der Welt. Los ging es am Sonntag im französischen Les Sables-d´Olonne. Der mehr als 40.000 Kilometer lange Kurs um die Erde führt die Hochsee-Segler unter anderem am Kap der Guten Hoffnung in Südafrika und an Kap Horn in Chile vorbei. Dabei sind die Sportler an Bord auf sich allein gestellt. Beim aktuellen Rennen sind 33 Starter dabei. Von den Teilnehmern, die bisher bei der Regatta dabei waren, erreichten nur gut die Hälfte das Ziel. Auch für solche Profi-Segler wie Boris Herrmann eine echte Herausforderungen. Während ihrer Fahrt müssen die Segler Stürme und hohe Wellen meistern. Mehr als eine Stunde Schlaf am Stück ist eigentlich nicht drin. Das Kohlefaser-Boot von Herrmann kann eine Geschwindigkeit von bis zu 70 Stundenkilometer erreichen. Dennoch wird der Deutsche gut zweieinhalb Monate unterwegs sein. Der aktuelle Streckenrekord liegt bei 74 Tagen, drei Stunden und 36 Minuten.

