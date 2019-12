Am Dienstag kam in London das Parlament Großbritanniens am Nachmittag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Nach den Wahlen kann sich der konservative Premier Boris Johnson nun über eine satte Mehrheit von 80 Sitzen freuen. Und gemäß seinem Motto "Get Brexit done" drückt Johnson aufs Tempo. Am Donnerstag erfolgt die Eröffnung durch die Queen und bereits am Freitag soll die zweite Lesung des in der vorigen Legislaturperiode noch gescheiterten Austrittsabkommens stattfinden. Damit steht der Austritt am 31. Januar sogut wie fest. Und die Ausarbeitung eines Freihandelsabkommens mit der EU soll bis Ende des kommenden Jahres umgesetzt werden. Als Speaker wurde Lindsay Hoyle von der Labourpartei wiedergewählt. Er ist der Nachfolger des legendären John Bercow.