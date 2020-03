Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden habe er ein leichtes Fieber und Husten festgestellt und sei positiv getestet worden, sagte Johnson am Freitag. Er begebe sich nun in häusliche Quarantäne, so Johnson. O-TON BORIS JOHNSON, BRITISCHER PREMIER: "Sie können sicher sein, dass ich weiter arbeiten kann, dank der Zauberkraft der modernen Technik werde ich den Kampf gegen das Coronavirus weiter anführen, gemeinsam mit meinen Top-Team." Der 55-Jährige hatte noch Anfang März gesagt, er schüttele weiter Hände. Johnson ist damit das erste Regierungschef, der an Covid-19 erkrankt ist. Tests bei US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die vor kurzem vorgenommen wurden, fielen negativ aus.