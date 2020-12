In der Champions League steht für Borussia Mönchengladbach am Mittwoch eine spannende Partie an. Das Team trifft beim Gruppen-Showdown auf die Weltklasse-Mannschaft von Real Madrid. Dazu Trainer Marco Rose am Dienstag in Gladbach: "Wir wissen, was da auf uns zukommt, dass wir unglaublich leidenschaftlich und fleißig verteidigen müssen, diese Qualität. Aber wir wissen auch, dass wir mit unserer Qualität durchaus Chancen bekommen werden, um dann auch selber erfolgreich zu sein. Und das wollen wir natürlich auch nutzen." Die Borussen sind zurzeit Gruppenerster. Und damit würde dem fünfmaligen deutschen Meister in der spanischen Hauptstadt schon ein Unentschieden genügen, um erstmals in ein Achtelfinale der Champions League einzuziehen. Der Druck liegt daher also eher auf dem spanischen Star-Ensemble. Anpfiff ist in Madrid am Mittwochabend um 21 Uhr.

