Der Widerstand gegen die Taliban im Pandschir-Tal ist nach Angaben des afghanischen Botschafters in Tadschikistan nicht gebrochen. Reste der afghanischen Armee und Milizen setzten die Kämpfe gegen die Taliban fort, sagte der Gesandte der früheren Regierung am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Duschanbe. Er widersprach auch Angaben der Taliban, der Anführer der afghanischen Tadschiken, Ahmad Massud, und der ehemalige Vizepräsident Amrullah Saleh seien ins benachbarte Tadschikistan geflohen. Beide seien im Pandschir-Tal. Er sei in permanentem Kontakt mit Saleh, sagte der Botschafter. Massud und Saleh würden sich aus Sicherheitsgründen nicht selbst an die Öffentlichkeit wenden. Die Taliban hatten am Montag erklärt, das Pandschir-Tal unter ihre Kontrolle gebracht zu haben. Massuds Vater war während der ersten Herrschaftsperiode der Taliban 1996 - 2001 der einzige Oppositionsführer, der eine Eroberung seines Heimatgebietes abwehren konnte.

Mehr