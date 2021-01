Es sind weltweit nur weniger als 20 Gemälde, die bereits für mehr als 100 Millionen Dollar verkauft wurden. Das Auktionshaus Sotheby's hatte sich aber genau diesen Fall erhofft, für ein Gemälde des italienischen Renaissance-Künstlers Sandro Botticelli aus dem 15. Jahrhundert. A „Young Man Holding a Roundel" (auf Deutsch etwa: Junger Mann, der ein rundes Abzeichen hält) sprang bei der Online-Auktion am Donnerstag am Ende aber (in Anführungszeichen) nur auf 78 Millionen Dollar. Mit Aufpreis von Gebühren musste der unbekannte Käufer 92,2 Millionen auf den Tisch legen. Christopher Apostle von Sotheby's sagt, was so besonders an diesem Bild ist: "Nun, es sind die Zeit und der Stil, die dieses Bild sehr besonders machen. Es stammt aus der sogenannten besten Zeit von Botticellis Karriere. Wir schätzen, dass es ungefähr 1480 gemalt wurde, und jetzt können wir hier sitzen und sagen, es ist von 79 oder 82... Aber auf jeden Fall ist es die Zeit, in der Botticelli sein wirkliches Genie entwickelte und künstlerisch aufstieg." Botticelli habe nur ein Dutzend Porträts gemalt, die es heute noch gibt, sagt Apostle. Anders als bei anderen Botticelli-Werken, wird hier recht wenig gezeigt wird. Außer einem jungen Mann, der ein bisher unbekanntes Abzeichen hält, ist nicht viel zu sehen. Der neue Besitzer blieb im Verborgenen. Bekannt ist hingegen, dass das Gebot über die Sotheby's-Zentrale in London gesetzt wurde. Das Bild wurde wohl im 18. Jahrhundert von einem britischen Adligen in Italien erworben und ging dann in den 1930er Jahren an einen Privatsammler über, dessen Erben es 1982 versteigern ließen. Damals erwarb es der jetzige Vorbesitzer für umgerechnet gerade einmal 880.000 Euro. Der Weltauktionsrekord für ein Gemälde wurde 2017 mit 450 Millionen Dollar für "Salvator Mundi" aufgestellt, das dem Renaissance-Künstler Leonardo da Vinci zugeschrieben wird.

Mehr