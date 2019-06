Im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU eine gründliche Aufklärung versprochen. Es dürfe keine vorschnelle Festlegung auf einen Einzeltäter geben, sagte Bouffier am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. "Das wird und muss meines Erachtens natürlich auch für die Frage gelten, ob wir es hier mit einem Einzeltäter zu tun haben. Ob da Mittäter dabei waren. Oder ein ganzes Netzwerk. Aus meiner Sicht müssen die Ermittlungen in alle Richtungen gehen. Und eine vorschnelle Festlegung auf einen Einzeltäter erscheint mir unangebracht, meine Damen und Herren." Die Linken-Fraktionsvorsitzende Janine Wissler wies unterdessen darauf hin, dass bereits in geheimen Sitzungen des hessischen NSU-Untersuchungsausschusses über den mutmaßlichen Täter Stephan E. gesprochen worden sei. "Wir mussten nach Abschluss des NSU-Untersuchungsausschussesnsere Notizen aus den geheimen Sitzungen und unsere Unterlagen komplett vernichten. Wir haben aber gestern erneut Einsicht in das Protokoll dieser geheimen Sitzung genommen, in der es um Stephan E. ging, und wir haben die Veröffentlichung dieses Protokolls dieser geheimen Sitzung beantragt, weil wir denken, dass es von hoher Relevanz ist, was das LfV (Landesamt für Verfassungsschutz, d.R.) über den mutmaßlichen Mörder wusste. Und ich denke, diese Erkenntnisse, die das Landesamt für Verfassungsschutz über Stephan E. hatte, müssen zudem an den Generalbundesanwalt weitergegeben werden. Ich füge hinzu - falls es diese Akten noch gibt." Der CDU-Politiker Lübcke war Anfang Juni durch einen Kopfschuss getötet worden. Der 45-jährige Stephan E. sitzt unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremen Tathintergrund aus.